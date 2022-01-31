В Екатеринбурге 750 школьных классов и 173 группы в детсадах переведены на дистант, либо закрыты

В Екатеринбурге по-прежнему много школьных классов и групп в детсадах закрываются на карантин, причем чаще всего причиной становится коронавирус. На сегодняшний день на дистант переведено 11,4% от общего числа классов.

«На дистант переведены 750 классов: 611 – из-за коронавируса, 139 – из-за ОРВИ. Закрыты 173 группы в детских садах (5,2% от общего количества): 112 – из-за коронавируса, 61 – из-за ОРВИ. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Напомним, резкий подъем заболеваемости коронавирусом началася чуть больше недели назад. Уже к концу прошлой семидневки на карантин ушло огромное количество школьных классов и групп в детсадах – такого не было ни в одну из предыдущих волн коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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