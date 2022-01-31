На Среднем Урале – 2738 новых заражений Covid-19

В Свердловской области замедлился рост заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки выявлено 2738 заражений – это всего на 26 случаев больше, чем днем ранее. В предыдущую неделю заболеваемость росла скачками. За сегодняшний день в регионе были госпитализированы 148 пациентов с коронавирусом. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 649 человек.

Оперштаб зарегистрировал еще 9 смертей от коронавируса. Общее число жертв болезни в Свердловской области достигло 9990 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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