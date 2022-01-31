Сын оформлял на родителей микрозаймы, чтобы делать ставки на спорт

26-летний молодой человек оформил на своих родителей 19 онлайн-микрозаймов, чтобы делать ставки на спорт.

В сентябре семейной паре из Серова начали звонить неизвестные, которые просили оплатить задолженность по кредиту. Сын супругов уверял, что это происки мошенников и подобные звонки нужно игнорировать. Однако родители решили перепроверить информацию и, перезвонив по номерам, обнаружили, что на них «висят» кредиты, общая сумма которых составляет 227 тысяч рублей, и это без учета процентов.

Подозрения в мошенничестве пали на 26-летнего сына пары, ведь тот постоянно просил у родителей данные банковских карт и документы. Он пояснял, что сведения вносит в общую базу защиты от мошенников, и родители не сомневались в словах и поступках своего чада.

Оказалось, что молодой человек оформлял микрозаймы, чтобы делать ставки в букмекерских конторах. Как сообщают в МВД по Серову, он оформил на родителей 19 микрозаймов, взяв 160 тысяч рублей за отца и 67 тысяч за мать.

Сейчас в отношении молодого человека заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

После того как правда раскрылась, любитель ставок устроился на работу и пообещал выплатить все долги.

Серов, Мария Зыкова

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