В Екатеринбурге увеличили число ковидных бригад скорой медицинской помощи – примерно на 20%. Если ещё в конце декабря в городе вызовы, связанные с коронавирусом, обслуживали 20 специализированных скорых, то теперь 26, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона в ответ на запрос.

При этом, как уже писало наше агентство, из городов области по разнарядке минздрава региона в Екатеринбург командируют медиков для работы на скорой. Каждая больница должна прислать по 1-2 сотрудника, чтобы пополнить ими ковидные бригады СМП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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