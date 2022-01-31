Скорая не справляется – из-за ковида в Екатеринбург стягивают медиков из области

В Екатеринбурге регистрируется вал обращений в службу скорой медицинской помощи. Количество звонков и вызовов резко возросло за последние пару недель. Поэтому минздрав Свердловской области принял решение вызвать подкрепление из других городов региона – в больницы муниципалитетов отправлено требование командировать в Екатеринбург для работы на скорой медсестер.

Каждая больница должна отправить 1-2 человек, которым обеспечат жилье в гостинице и согласованный график работы. Соответствующий документ (есть в распоряжении редакции РИА «Новый День») за подписью начальника отдела кадров областного минздрава Татьяны Шулеповой получили главные врачи больниц Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды и Серова.

«Сообщаем о необходимости командирования медицинской сестры (брата) в ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» для трудоустройства их медсестрами по приему вызовов СМП и передачи их бригадам СМП», – говорится в документе. В нем же уточняется, что эта ситуация связана с коронавирусной инфекцией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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