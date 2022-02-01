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Вторник, 1 февраля 2022, 05:54 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург снова окутал ядовитый смог

В Екатеринбурге с утра снова ощущается неприятный запах в воздухе. Из-за неблагоприятных метеоусловий над городом повис смог – выбросы промпредприятий и автомобильные выхлопы не рассеиваются. Не спас даже небольшой снег, выпавший за ночь.

Отметим, что синоптики не объявляли в Екатеринбурге режим неблагоприятных метеоусловий. Но он действует в Нижнем Тагиле до вечера 2 февраля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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