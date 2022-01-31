Главный уральский синоптик рассказала, когда рассеется смог над Екатеринбургом

Екатеринбург сегодня снова окутало смогом. С утра над городом висит плотная дымка, а жители северных районов ощущают едкий запах в воздухе. Однако никаких крупных природных пожаров в окрестностях мегаполиса нет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС. Причиной смога стали погодные явления.

«Метеорологическое предупреждение действует у нас уже длительное время. Видимо, произошло скопление загрязняющих веществ в воздухе. Плюс сказалось утреннее состояние атмосферы: морозная дымка и повышенная влажность воздуха. Но завтра ситуация будет постепенно улучшаться. Мы ждем изменения погоды, приближается атмосферный фронт. Будет небольшой снежок и усиление ветра. Так что завтра будет лучше. Во всяком случае, мы не планируем продлевать предупреждение», – рассказала агентству главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

Напомним, смог над Екатеринбургом висит уже больше недели – с 22 января. «Красное» предупреждение о загрязнении атмосферы действует до 20 часов 31 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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