В ГУ МЧС напомнили, что делать при падении сосулек с крыш

В ближайшие дни на Среднем Урале ждут резкого потепления. В пресс-службе ГУ МЧС предупреждают, что в такую погоду с крыш домов часто падают сосульки и слежавшийся снег.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов необходимо обходить стороной. «Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек)», – напомнили спасатели.

Если сосульки висят на кровле торгового центра, магазина, другого учреждения, надо сообщить в его администрацию. Если снежно-ледяная глыба лежит на крыше жилого дома, надо звонить в УК. Если сосулька или снег упали и повредили автомобиль, требуется вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт в доказательство того, что гражданину причинен ущерб. Но перед водителем, припарковавшим машину у объявления «Парковка запрещена. Возможен сход снега», коммунальщики не отвечают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»