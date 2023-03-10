Упала сосулька. С кого требовать возмещение ущерба: инструкция

В Екатеринбурге началась оттепель. Ежегодно весной случаются десятки ЧП, связанных с падением сосулек и сходом снега с крыш. «Новый День» рассказывает, что делать в таком случае, куда обращаться и кто должен будет компенсировать ущерб. В первую очередь это зависит от того, что пострадало – человек или имущество.

Сосулька упала на голову

Если сосулька упала на человека, то первым делом его стоит показать врачу – особенно если речь идет о травме головы. В травмпункте попросите медиков зафиксировать обстоятельства получения травмы, место, где все произошло, и время. Попросите выписать на бланке все необходимые лекарства и расходники для лечения, сделайте копии. Также нужны будут копии чеков из аптеки.

Вторым шагом обратитесь в полицию – получение травм надо официально зафиксировать. Отметим, если травмы серьезные и на место вызывали скорую, то медики сами передадут информацию полицейским. Если состояние позволяет, по возможности проверьте это лично. В любом случае, в полиции должны или возбудить уголовное дело, или отказать в этом. Официально, то есть на бумаге. Если полицейский просто на словах сказал, что в возбуждении дела отказано и не подвердил это письменно, высока вероятность, что проверка просто не проводилась. Если же в полиции даже заявление не принимают, или «принимают», но не выдают талон КУСП, стоит пригрозить прокуратурой. Если не помогло – то действительно надо идти в прокуратуру. Там дежурный прокурор «на месте» поможет написать заявление уже на полицейских.

Третий шаг – найти свидетелей. Это могут быть ваши приятели, которые с вами были на прогулке, или соседи, или очевидцы, которые вызывали скорую. Также можно получить видеозапись с камер наблюдения – в Екатеринбурге видеофиксация ведется в центре города, в Академическом районе, в микрорайоне Солнечном. Кроме того, оставьте сообщение о случившемся на популярных городских пабликах, вероятно, вам помогут автомобилисты с видеорегистраторами.

Четвертый шаг – получение компенсации. Об этом ниже.

Сосулька упала на автомобиль

Как и в случае с травмированием человека, первым делом стоит зафиксировать случившееся официально. Так как машина во время падения сосульки или схода снега, скорее всего, стояла, то это не ДТП. И вызывать на место надо не ГИБДД, а полицию. До их приезда нельзя убирать наледь с крыши и передвигать машину. А во время ожидания можно зафиксировать все повреждения самостоятельно, как на фото, так и на видео.

Шаг второй – поставить в известность свою страховую компанию и выяснить стоимость ремонта. Если машина была застрахована по КАСКО, то представитель страховой по телефону скажет, что делать. Отметим, на практике страховая может отказать, если машина получила повреждения там, где были установлены таблички «Осторожно, сосульки!».

По ОСАГО ремонт повреждений не компенсируют. У законодателей были попытки включить такие риски в автогражданку, но страховщики возмутились, и идея дальше не пошла.

Шаг третий – такой же, как и в случае с пострадавшим человеком – найти свидетелей случившегося и получить их контакты. После этого стоит подумать о возмещении расходов.

Кто будет платить

После всех подготовительных этапов можно переходить к четвертому – искать виновного в падении льда и взыскивать с него деньги. В общем принципе ответственность определяется так. Если здание нежилое, то ответственность – на его владельце. За уборкой снега и льда с кровли жилого дома следит управляющая компания, а козырьки балконов должны чистить владельцы жилья. Узнать, какая УК обслуживает дом, можно, например, через 2gis.ru.

Первым делом стоит написать претензию не уследившему за льдом. Это не обязательно, но иногда этого достаточно. Управляющие компании в случае очевидности своей вины могут возместить ущерб в досудебном порядке. Если не помогло, необходимо писать исковое заявление в суд. В случае с пострадавшим человеком заявление отправляют в суд либо по месту жительства потерпевшего, либо по месту регистрации управляющей компании. Если сосулька разбила машину, то надо писать в суд по месту регистрации управляющей компании.

Отметим, в ходе судебного разбирательства будет устанавливаться в том числе размер ущерба, могут назначить ряд экспертиз. Также будет устанавливаться точный виновник – далеко не всегда управляющие компании согласны с тем, что они виноваты в несвоевременной уборке. Так происходит не только из-за сосулек, например, жительница Екатеринбурга почти год искала виновного в падении на ее машину дерева.

Добавим, в МЧС ранее давали рекомендации, как избежать трагедий из-за схода льда и снега. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов необходимо обходить стороной. «Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек)», – напомнили спасатели.

Екатеринбург, Марина Иванова

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