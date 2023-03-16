В Серове глыба льда упала на голову подростку

В Серове сегодня парень 2006 года рождения попал в больницу из-за схода снега и льда с крыши. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, около 10 утра подросток проходил мимо дома № 132 по ул. Ленина, когда на него обрушилась наледь. Мальчик успел прикрыть голову рукой, но все равно получил травмы.

Сейчас прокуратура выясняет, откуда упала наледь – с кровли или с балкона чьей-то квартиры. Уже известно, что многоквартирный дом обслуживает ООО «УК Аквилегия».

«Новый День» ранее писал, что делать, если сосулька упала на голову или повредила автомобиль.

Серов, Марина Иванова

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