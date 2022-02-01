Замначальника УМВД Курганской области переходит на службу в Екатеринбург

Заместитель начальника УМВД Курганской области – начальник полиции, полковник полиции Александр Воронежский назначен заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева. Она рассказала, что указ президента о новом назначении был подписан 31 января и добавила, что начальник управления МВД по Курганской области Дмитрия Свинов желает Александру Воронежскому успехов на новом месте и уверен, что его профессиональный опыт пригодится в Екатеринбурге.

На сайте Курганского областного УМВД сообщается, что Александр Воронежский родился в 1975 году в Алма-Атинской области Казахской ССР. Закончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище им. Ф.И. Дзержинского, проходил военную службу на командных должностях в Пограничных войсках Республики Казахстан.

В 2001 году поступил на службу в подразделение уголовного розыска органов внутренних дел РФ. Работал в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Астраханской области. Напомним, с 2017 по 2019 год начальником Управления МВД России по Астраханской области был нынешний руководитель ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майор полиции Александр Мешков.

В октябре 2019 года полковник Воронежский был назначен заместителем начальника Управления МВД России по Курганской области.

Курган, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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