В Свердловской области назначен новый начальник ГУ МВД

Главное управление МВД по Свердловской области наконец обрело постоянного начальника.

Как сообщил РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, новым начальником Главка стал генерал-майор Александр Мешков.

Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Окончил Каунасскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем – Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калининского облисполкома. Далее служил на различных должностях в уголовном розыске в ОВД Конаковского района Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по городу Твери. В 2016 году Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции. Указом Президента РФ № 457 от 3.10.2017 г. назначен начальником Управления МВД России по Астраханской области.

Напомним, свердловский Главк оставался без постоянного руководителя с октября прошлого года – тогда свой пост покинул Михаил Бородин, получив аналогичную должность в Воронежской области. Первое время врио начальника был Петр Кривегин, а потом – Владимир Миронов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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