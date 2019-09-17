Первый замглавы МВД представил нового начальника главка коллективу и полпреду

Сегодня в Екатеринбурге первый замглавы Министерства внутренних дел РФ Александр Горовой представил свердловскому гарнизону нового начальника ГУ МВД – генерал-майора Александра Мешкова. Нового руководителя главка приветствовал полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, на встрече было отмечено, что Свердловская область почти год оставалась без начальника главного управления МВД, и это повлекло за собой ряд проблем. Своевременно не решались кадровые вопросы, ослабла дисциплина. В результате за второе полугодие минувшего и первое полугодие нынешнего года некоторые сотрудники полиции были привлечены к уголовной ответственности. «Надеюсь, что новый руководитель главного управления МВД России с первых дней начнет вникать в проблемные вопросы и принимать необходимые меры по их решению», – подчеркнул полпред.

Как уже сообщалось, Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Окончил Каунасскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем – Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калининского облисполкома. Далее служил на различных должностях в уголовном розыске в ОВД Конаковского района Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по городу Твери. С октября 2017 г. был назначен начальником Управления МВД России по Астраханской области, а в начале сентября 2019 переведен в Екатеринбург.

Свердловский главк оставался без постоянного руководителя с октября прошлого года – тогда свой пост покинул Михаил Бородин, получив аналогичную должность в Воронежской области. Первое время врио начальника был Петр Кривегин, а потом – Владимир Миронов.

Екатеринбург, служба информации

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