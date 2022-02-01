Ельцин-центр и «Фонд Егора Гайдара» хотят развеять мифы о «проклятых 90-х» и СССР

«Фонд Гайдара» при участии Ельцин-центра запускает проект «405 дней реформ», который, по мнению создателей, должен познакомить россиян, в первую очередь – молодежь, с событиями 30-летней давности и развеять мифы как о 90-х годах, так и об СССР.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Фонда Егора Гайдара», сын бывшего премьера Петр Гайдар, авторы проекта искали способ, как вернуть людей в то время. В итоге было решено создать в сети своего рода ретроспективный живой журнал с 30-летним шагом назад и еженедельными временными разбивками. На сайте будут публиковаться материалы, актуальные 30 лет назад – журналистские статьи, фактические материалы, видео, интервью начала 1990-х.

Директор Музея Ельцина Олег Лутохин добавил, что в рамках проекта в Ельцин-центре пройдут лекции, посвященные событиям 1992 года. Организаторы ведут переговоры о визите в Екатеринбург с бывшим вице-премьером Александром Шохиным, бывшим председателем госкомитета РФ по управлению госимуществом Анатолием Чубайсом, бывшим советником Егора Гайдара Владимиром Мау.

Андрей Нечаев, министр экономики РФ в 1992-1993 году, заявил на пресс-конференции, что, «к большому сожалению, о том времени существует очень много мифов – проклятые 90-е и так далее». «Наша задача – показать, какова была реальная ситуация, и частично развеять мифы, неприятные для правительства Ельцина и Гайдара, – подчеркнул он.– То, как реализовывались те реформы, определялось конкретной ситуацией, которая досталась тому правительству». По его словам, вместе с развалом СССР произошел абсолютный развал государственной машины. «Упрек, который мы часто слышим – что надо было действовать постепенно, «китайским путем». Но там существовал тотальный контроль компартии Китая, а руководящую роль КПСС ликвидировали еще до нас депутаты Госсовета», – отметил Нечаев.

Кроме того, отвечая на вопрос РИА «Новый День» об отношении сегодняшнего общества к реформам и реформаторам 90-х годов, Нечаев заявил: «Общество очень разное, наша задача – дать людям факты и дополнительные аргументы, потому что то, что мы слышим из «зомбоящика» – это очень односторонняя оценка этого периода. Молодежь, которая застала эти события в детском или юношеском возрасте или не застала вовсе, просто не знает ситуации. И от этого же незнания рождаются мифы об СССР. Важно их развеять, рассказать, какова была социально-экономическая система в СССР».

Нечаев добавил, что ситуация в обществе сейчас обострилась, в том числе из-за эскалации геополитического напряжения, падения уровня жизни, нескончаемой пандемии. При этом в правительстве произошел серьезный «откат» от экономической политики 90-х: 70% ВВП производится государственными или подконтрольными государству предприятиями, всерьез обсуждается вопрос о государственном регулировании цен. «Если это будет сделано, это кончится возвратом дефицита, с которым мы попрощались 30 лет назад», – считает Андрей Нечаев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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