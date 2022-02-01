В Свердловской области разрешили убить 100% волков и 95% лисиц. Экоактивисты против

В Свердловской области в 2022 году увеличили предельно допустимые нормы сезонной охоты на волков, енотовидных собак и лисиц, разрешив истреблять до 95-100% особей. Экоактивисты забили тревогу: по их мнению, это приведет к гибели животных и нарушению экосистемы леса в целом. Но в департаменте по охране животного мира пояснили: бояться нечего, в прошлые годы, несмотря на высокие нормы, было уничтожено около 40% особей. Кроме того, в 2020-2021 годы популяция волков сильно увеличилась, что опасно для других животных.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области в конце января выпустил приказ, которым утверждаются нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов. Проще говоря, в документе прописано, какую долю популяции того или иного вида в текущем году можно будет убивать охотникам. В 2022-м разрешено убить 100% волков и енотовидных собак, а также до 95% лисиц. Рябчиков, глухарей и тетеревов можно убить от 40 до 70% от общей численности, белок и ондатр – до 70%.

Эко-активист и путешественник Павел Пашков считает, что это недопустимо. «Толпы охотников стягиваются в Свердловскую область, чтобы развлекаться, умываясь в крови несчастных животных. В чем же мы были не правы, когда сообщали о масштабном истреблении дикого зверя? И это творится по всей стране! Ситуация ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ!» – эмоционально пишет активист в своем блоге, призывая подписать петицию за запрет любительской и спортивной охоты.

«Новому Дню» в департаменте по охране (…) животного мира Свердловской области рассказали, почему были увеличены нормы отстрела волков и лис. Это никак не связано с желанием истребить всю популяцию.

Во-первых, областные приказы просто привели в соответствие с федеральными нормативами. «С 2018 года для волка и лисицы предельно допустимые сезонные объемы добычи составляли до 95 % от численности, для енотовидной собаки – до 70% от численности. В конце 2021 года приказом Минприроды России были утверждены новые показатели максимальной численности охотничьих ресурсов. В связи с этим, на территории Свердловской области показатели также откорректированы. Для волка и енотовидной собаки утверждены предельно допустимые сезонные объемы добычи в размере до 100% от численности, для лисицы до 95% от численности», – пояснили эксперты департамента.

Вторая причина – рост популяции волков на территории Свердловской области. Их привлекает в регион наличие корма, а именно – копытных животных.

«В регионе растет количество диких копытных животных, что влечет и рост популяции волков: если в 2020 году в регионе насчитывалось около 800 особей, то в 2021 – уже больше 900. При этом нужно брать в расчет опасность таких изменений: это и сокращение популяции копытных животных, и рост рисков возникновения заболеваний, например, бешенства», – говорят в департаменте.

Там также указывают, что предельно допустимые нормы никогда еще не достигались. Охота на волка – достаточно затратная и сложная работа. Поэтому отстрелом занимаются в основном штатные работники охотничьих хозяйств, что исключает бесконтрольное истребление животных.

«Всего в 2020 году добыто 311 особей волков (39% от численности), в 2021 году – 383 особи волков (42% от численности), – привели пример в департаменте. – Енотовидная собака и лисица относятся к видам, существование которых в природе не вызывает опасений. Их ежегодная добыча в Свердловской области не достигает предельно допустимых объемов. В 2020 году было добыто 213 енотовидных собак (при общей численности 5157 особей) и 886 лис (при общей численности 6201 особь). Это 4% и 14% от популяции, соответственно».

Напомним, прошлой зимой рыбаки рассказывали, что волки выходят в поисках пищи к природным паркам и населенным пунктам. Люди отгоняли их на снегоходах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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