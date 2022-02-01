Участок земли посреди природного парка Малый Исток выставили на продажу за 16 миллионов (ФОТО)

На «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка, расположенного на территории парка Малый Исток. Якобы землю можно использовать хоть под строительство коттеджа, хоть под турбазу. Местные жители опасаются, что популярное место отдыха обнесут заборами, и у них не будет доступа к пруду и берегу.

Как рассказали «Новому Дню» жители поселка Малый Исток, объявление появилось на «Авито» в январе. Участок площадью 1,62 гектара продают за 16,6 миллиона рублей.

«Своя 200-метровая береговая линия. Асфальтированная дорога до участка. Относиться к Октябрьскому району. Участок идеально подойдет под личную усадьбу, для строительства коттеджа или создания проекта ПАРКА ДЛЯ ОТДЫХА», – говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).

Риелтор, контакт которого указан в объявлении, рассказал, что данный участок (кадастровый номер 66:41:0612004:8) сейчас – не в собственности продавца.

«Он используется физическим лицом по договору аренды с Российской Федерацией, собственник – РФ. Мы можем его продать по договору переуступки прав аренды, – заявил риелтор в беседе с корреспондентом «Нового Дня», который представился покупателем. – Но вообще мы сейчас занимаемся вопросом оформления прав собственности. Это займет несколько месяцев».

Он также добавил, что по документам «это просто лесопарковая зона». Строить на участке можно, но не капитальные здания. Например, небольшую турбазу или глэмпинг можно организовать даже по существующему договору аренды.

Местные жители опасаются, что если участок все-таки продадут, то его обнесут заборами и преградят доступ к водоему.

«Я всю жизнь живу в Малом Истоке. Здесь никогда, в том числе и в последние 10 лет, ничего не было. Никаких арендаторов мы не видели. Это обычный участок посреди природного парка, со своим выходом к пруду. И он очень популярен у жителей – здесь бабушки занимаются скандинавской ходьбой, дети гуляют, – рассказал «Новому Дню» активист Сергей Шунеев. – Я пообщался со специалистом по недвижимости, он рассказал, что продать участок пытались еще в октябре, тогда цена была 60 миллионов рублей. Но видимо, никто не купил. Сейчас продают за 16 миллионов. Это смешная цена для такого участка, символическая. У нас коттеджи дороже стоят в поселке, а тут огромный участок».

Он уже написал обращение в мэрию Екатеринбурга, в котором просит разъяснить, кому принадлежит участок, и имеют ли право его продавать. Оно зарегистрировано под номером 282178 в электронной приемной. Ответа ждать 30 дней.

Из открытых данных удалось лишь узнать, что земельный участок имеет статус «Ранее учтенного», в ЕГРН внесен 11 октября 2007 года. Координаты не указаны.

«Новый День» направил запросы в мэрию Екатеринбурга, а также в департамент информполитики губернатора Свердловской области, чтобы узнать – кому принадлежит участок, имеет ли земля особый охранный статус, могут ли собственники закрывать проход к водоему. Как только ответы поступят в адрес редакции, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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