Росимущество: продавать участок земли посреди парка Малый Исток и закрывать проход к озеру запрещено

Участок посреди природного парка Малый Исток, который пытаются продать через «Авито» за 16,6 миллиона рублей, продавать запрещено, сообщили «Новому Дню» в территориальном управлении Росимущества по Свердловской области. Он даже не существует в качестве самостоятельной единицы, являясь только частью территории парка. Огораживать его под «личную усадьбу», как говорится в объявлении, тоже нельзя: земля находится на прибрежной территории озера, а ограничивать доступ людей к водоему запрещено.

Как ранее писал «Новый День», в январе на «Авито» появилось объявление о продаже за 16,6 миллиона рублей земельного участка, расположенного на территории парка Малый Исток. В объявлении говорилось, что землю (кадастровый номер 66:41:0612004:8) можно использовать хоть под строительство коттеджа, хоть под турбазу. Жители поселка Малый Исток забили тревогу: они опасались, что если этот участок кто-нибудь купит, то его обязательно обнесут заборами, построят там неизвестно что, а доступ к озеру и береговой линии закроют.

Нашему агентству удалось выяснить, что участок с кадастровым номером 66:41:0612004:8 не является даже самостоятельным. Он входит в состав более крупного участка с номером 66:41:0000000:593, а тот, в свою очередь находится в собственности Российской Федерации.

«В настоящее время этот участок передан в аренду физическим и юридическим лицам. Земельный участок передается арендатору во временное владение на срок, установленный договором аренды. Таким образом, продавать данный участок арендатор права не имеет», – сообщили «Новому Дню» в ТУ Росимущества по Свердловской области.

При этом арендатор может передавать свои права аренды другим лицам, если срок договора превышает 5 лет. Согласие государства на такие действия не требуется, но нужно уведомить Росимущество о своих планах. При этом жители Малого Истока могут быть спокойны: смена арендатора не приведет к отчуждению земли из собственности РФ.

Не соответствуют действительности и другие пункты из объявления. Там говорилось, что на берегу Малого Истока можно строить хоть личный коттедж, хоть парк отдыха. На деле земля относится к категории «земли населенных пунктов» и имеет сельскохозяйственное назначение. Строить здесь действительно можно, но только здания для переработки и хранения сельхозпродукции. Также можно выращивать растения, разводить скот, заниматься рыбоводством и так далее.

В ТУ Росимущества также развеяли опасения жителей поселка Малый Исток о том, что новые арендаторы могут обнести берег забором. Они не имеют права этого делать.

«В соответствии с Водным кодексом РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено кодексом, – сообщили «Новому Дню» в ТУ Росимущества по Свердловской области. – Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам […] и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

То же самое касается и береговой линии: каждый житель имеет право приходить на берег, чтобы порыбачить, позагорать или покататься на лодке. «Арендатор земельного участка не вправе ограничивать доступ граждан», – говорится в ответе ТУ Росимущества на запрос нашего агентства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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