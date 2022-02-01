Креков: плановую медицинскую помощь сегодня останавливать не собираемся

По состоянию на сегодняшний день правительство Свердловской области не собирается останавливать оказание плановой медицинской помощи. Но решение властей может в любой момент измениться.

«Сегодня – подчеркну, сегодня – мы не планируем [останавливать плановую помощь, профосмотры, диспансеризацию]», – заявил Павел Креков.

Коечный фонд ковидариев увеличили незначительно, но запас коек есть. При штамме «омикрон» больший удар приходится на амбулаторное звено.

Также Павел Креков заявил, что не власти не планируют закрывать дневные стационары при детских больницах. Хотя в Екатеринбурге такие случаи точно есть: например, закрыты стационары в ДГБ № 11.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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