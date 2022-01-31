В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости Covid-19 закрывают дневные стационары в детских больницах

В Екатеринбурге дневные стационары при детских больницах временно приостанавливают работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Родителям сообщили, чтобы не приводили детей. На какой срок закроют стационары, неизвестно.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района, с сегодняшнего дня уже не принимают детей на лечение в гастроэнторологический центр при детской горбольнице № 11.

«Мы должны были поступать на лечение с сегодняшнего дня. На одного родителя был оформлен больничный, поскольку в больницу должны были ходить каждый день. Ребенка сняли с питания в садике. Рано утром из больницы звонят, чтобы мы не приходили, стационар закрывают из-за коронавируса. Больничный, естественно, аннулировали. Пришлось экстренно договариваться с садиком, чтобы ребенка взяли сегодня обратно, восстановили на питании. Потому что нам надо было ехать на работу», – рассказала Евгения.

Корреспондент «Нового Дня» под видом родителя дозвонился до гастроэнторологического, неврологического стационаров при ДГБ № 11. Там подтвердили, что прием новых пациентов не ведут. Тем, у кого уже есть направление на лечение, придется получать другое, когда стационары возобновят работу. Когда это произойдет, сотрудники пока не знают.

Возможно, ДГБ №11 – исключение, поскольку в 2020 году именно на базе этой детской больницы лечили детей с коронавирусом. Тогда тоже были закрыты все дневные стационары, обычных больных не принимали.

Наше агентство направило вопросы в оперштаб: действительно ли приостанавливается работа стационаров на базе детских больниц, либо это касается только ДГБ №11? Планируется ли из-за роста заболеваемости Covid-19 ограничить оказание плановой медицинской помощи в Свердловской области? Также запрос направлен в министерство здравоохранения региона. Как только ответы поступят, мы их обязательно опубликуем.

Добавим, что дневные стационары обычно прекращают работу в период серьезного подъема заболеваемости инфекционными болезнями. Так, например, было, когда в Екатеринбурге повысилась заболеваемость корью. Также все дневные стационары и отделения реабилитации детей были закрыты в самом начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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