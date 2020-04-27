Детскую больницу в Екатеринбурге перепрофилировали на прием больных с подозрением на Covid-19

Одну из крупнейших детских больниц Екатеринбурга временно закрыли для приема обычных больных. В стационаре ДГКБ № 11 развернули «провизорный госпиталь», в котором будут принимать только детей с тяжелыми формами ОРВИ и подозрением на внебольничную пневмонию. Фактически больницу подготовили для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

«Специалисты Детской городской клинической больницы № 11 развернули в стационаре провизорный госпиталь в связи с распространением коронавирусной инфекции», – сообщает сегодня пресс-служба мэрии.

Провизорный госпиталь – по сути изолятор либо обсерватор для больных, подозреваемых на опасный вирус. Теперь круглосуточный стационар детской больницы на улице Нагорной работает в особом режиме: прекращена плановая госпитализация детей, ведется прием только заболевших среднетяжелыми и тяжелыми формами ОРВИ, а также с подозрениями на внебольничную пневмонию.

«Фактически он (стационар) подготовлен для приема пациентов с высокой вероятностью заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, изменены потоки госпитализации: мы принимаем не всех детей с респираторными заболеваниями, а только с острыми ее формами и с подозрением на внебольничную пневмонию. Все остальные больные с соматической патологией перенаправляются в ДГБ № 8», – цитирует слова главного врача по медицинской части ДГКБ № 11 Константина Баженова пресс-служба.

Стационар принимает пациентов не только из Екатеринбурга, но и из Березовского, Верхней Пышмы, Режа, Арамили и других.

Приемное и педиатрическое отделения детей раннего возраста № 1 – теперь условно «красная зона»: медики работают в специальных защитных костюмах, зайти в изолированное помещение могут только те, кто связан с оказанием помощи. В «приемнике» специалисты регистрируют прибывших, проводят осмотр, в обязательном порядке у всех поступивших детей берут анализ на Covid-19. Если диагноз приходит положительным, больных направляют на лечение в ГКБ № 40.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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