Екатеринбурженку залечили в элитной стоматологии – она потеряла миллион рублей и здоровье

Пожилая жительница Екатеринбурга заработала проблемы со здоровьем и понесла существенный финансовый урон, просто сходив в стоматологию. 74-летняя женщина выбрала дорогую клинику, расположенную в центре города и позиционирующуюся как элитную – «Фаберже». Но оказалось, что дорого – не равно качественно. Тамаре Максимовне требовалось удлинить два передних зуба, которые сточились из-за почтенного возраста их обладательницы. Других проблем с челюстями она не испытывала, пока не обратилась в «Фаберже», где местные специалисты расписали необходимость массы других вмешательств, и женщина, не сведущая в стоматологии, подписала договор с медиками.

Около года длилось лечение – с лета 2019-го по май 2020-го. Все это время, включая начало карантина по коронавирусу, Тамара Максимовна была вынуждена ездить в «Фаберже». В сумме – больше 40 визитов, что само по себе некомфортно для пожилого человека. К тому же за все манипуляции, включая «так необходимое» ей лечение зубов, она отдала больше миллиона рублей, но желаемого результата не получила. Вместо этого ей достались проблемы со здоровьем.

Из-за болей от установленных ей протезов и имплантов, а также «вылеченных» зубов женщина стала чувствовать сильнейший дискомфорт. Прием пищи превратился в пытку, аппетит и сон постепенно ухудшались, и екатеринбурженка потеряла восемь килограммов. «Я постоянно чувствовала себя разбитой, не могла нормально есть, очень плохо спала, регулярно были сильные головные боли, я была вынуждена принимать противовоспалительные препараты. Я постоянно говорила лечащим врачам, что мне больно и плохо, но мне всякий раз отвечали, что все пройдет, что надо аккуратно жевать», – рассказала Тамара Максимовна.

В какой-то момент боли стали невыносимыми, лекарства не помогали, к тому же появились данные компьютерной томографии, которые показали, что Тамаре Максимовне «вылечили пульпит» в 22 зубах, которые были здоровыми, а запломбировали их так, что у женщины началось воспаление.

В конце концов Тамара Максимовна написала претензию в клинику «Фаберже» и потребовала вернуть потраченные деньги, чуть больше 1,08 млн рублей, и возместить ей причиненный моральный вред – 50 тысяч рублей. Однако руководство клиники не стало соглашаться на условия пациентки. Представители стоматологии заявили, что на все лечение женщина давала информированное согласие, т.е. была «своевременно и надлежащим образом информирована о предстоящем лечении». Также там сообщили, что «показания для проведения терапевтического лечения» на самом деле были – решение принималось «на основании опроса и осмотра пациента». В добавок ко всему в «Фаберже» заявили, что изменили женщине неправильный прикус на «физиологически правильный», и это не является недостатком лечения, хотя пациентка не просила об этом. Кроме того, в клинике отметили, что боль и дискомфорт в челюстях и зубах «истец ничем не подтверждает». И вообще, вероятно, это связано с бруксизмом, а также тем, что пациентка не носила специальную силиконовую разгружающую каппу, и т.д.

Тогда екатеринбурженка обратилась к другим специалистам, чтобы исправить работу докторов клиники «Фаберже». В клинике, куда пошла Тамара Максимовна, подтвердили, что и лечение, и протезирование было проведено с нарушениями. В частности, пациентке пришлось снять установленные в «Фаберже» коронки. Пожилой даме поставили новые – временные, с которыми она ходит до сих пор.

Пострадавшая от действий специалистов «Фаберже» обратилась к юристам, а затем и в суд. «Вариант был один, поскольку на претензию по всем пунктам мы получили ответ «нет». Мы прекрасно понимали, что перспективы иска будут зависеть от экспертизы, и она была очень тщательной и длилась достаточно долго. Экспертам были предоставлены материалы, снимки, слепки, был проведен осмотр моей доверительницы. В конце концов экспертиза, которую проводило государственное учреждение, пришла к выводу, что лечение было проведено некачественно, неправильно, а в некоторых моментах вообще необоснованно», – рассказала «Новому Дню» адвокат екатеринбурженки Елена Иванченко.

Действительно, исходя из материалов экспертизы, в бюро СМЭ разбили в пух и прах все доводы «Фаберже». «Клинический диагноз «бруксизм» является недостоверным. Лечение корневых каналов 13 зубов выполнено необоснованно и с недостатками. Имеет место системный ошибочный подход к подготовке и пломбированию корневых каналов зубов, которые ранее не подвергались лечению. Повторное эндодонтическое лечение 7 зубов также выполнено с недостатками. Установка штифтов на 16 зубов выполнена неправильно. Диагнозы заболеваний зубов, указанные в плане лечения от 17 июля 2019 года, не соответствуют диагнозам тех же зубов, установленным 3 июля 2019 года. Имплантат расположен не по хирургическому паспорту. Выбор ортопедических коронок являлся заведомо неверным, и разгружающая шина (капа) в этом случае была нецелесообразна. Изменения прикуса выполнены без учета анатомических особенностей височно-нижнечелюстных суставов. Пломбирование выполнено таким образом, что повышает риск развития патологических состояний. Причинно-следственная связь между выявленными недостатками оказанных медицинских услуг и наступившими негативными последствиями очевидно имеется», – таковы выводы экспертизы бюро СМЭ.

Несмотря на все это, в клинике «Фаберже» не признали свою вину ни по одному из пунктов, но суд встал на сторону Тамары Максимовны, частично удовлетворив иск. «Ни по одной из позиций иска клиника свою вину не признала. Никакого желания идти на договоренности и компромиссы у них не было. Мы рады, что суд встал на сторону истца, в то же время нас чрезвычайно огорчает, что клиника не признает свою неправоту. Складывается ощущение, что они лечили не конкретного пациента, а какую-то абстрактную единицу, не реагируя на жалобы моей доверительницы», – добавила Иванченко.

По ее словам, сторона истца предполагает, что отстаивать правоту придется в апелляции и кассации. «Мы готовы к этому. Проведена досудебная и судебная экспертизы. Прокуратура также дала заключение, что иск подлежит удовлетворению», – отметила собеседница агентства.

В самой клинике журналистов отказались связать с лечащим врачом Тамары Максимовны – Людмилой Ведерниковой. «Комментариев дать не могу, поскольку мотивированное решение нами не получено», – пояснила юрист клиники «Фаберже» в беседе с «Новым Днем».

Екатеринбург, Елена Сычёва

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