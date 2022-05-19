Элитная стоматология заплатит больше 1,5 млн своей пациентке за испорченные зубы и невыносимые боли

Элитная екатеринбургская стоматология «Фаберже» проиграла суд, который инициировала пациентка дорогого медучреждения. Теперь врачи обязаны выплатить 74-летней Тамаре Максимовне 1,7 млн рублей.

Решение о том, что действия стоматологов из «Фаберже» подорвали здоровье пожилой женщины, уже подтверждено в двух инстанциях – в том числе в Свердловском областном суде. Так, последний постановил, что стоматологическая клиника обязана выплатить своей бывшей пациентке 1 млн 80 тысяч рублей за неудачное лечение, еще полмиллиона – неустойку, 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 100 тысяч рублей штрафных. Об этом сообщила адвокат екатеринбурженки Елена Иванченко. При этом сторона потерпевшей полагает, что и дальше представители «Фаберже» будут пытаться уклониться от выплаты за причиненный вред и оспорить решение суда – теперь уже в кассации. Однако в своей правоте представители Тамары Максимовны уверены, досудебная и судебные экспертизы четко показали, что пожилую екатеринбурженку залечили, хотя первоначально она обращалась с небольшой проблемой, которую можно было решить оперативно и без вреда для самочувствия пациентки.

О том, как пожилая жительница Екатеринбурга заработала проблемы со здоровьем и понесла существенный финансовый урон, просто сходив в стоматологию, «Новый День» уже писал ранее. 74-летняя женщина выбрала дорогую клинику, которая позиционирует себя как качественная и элитная, однако высокий ценник, как оказалось, не гарантировал успеха. Тамаре Максимовне требовалось удлинить два передних зуба, которые сточились из-за почтенного возраста их обладательницы. В «Фаберже» женщину запугали и объяснили, как важно провести и другие вмешательства, в итоге Тамара Максимовна посетила врачей больше 40 раз, а все лечение лишь ухудшило ее самочувствие – женщине установили дорогостоящие протезы и импланты, а также «пролечили» зубы, из-за чего она стала чувствовать сильнейший дискомфорт.

Прием пищи превратился в пытку, аппетит и сон постепенно ухудшались, и екатеринбурженка потеряла восемь килограммов. В какой-то момент боли стали невыносимыми, а лекарства перестали помогать, к тому же на руках у пациентки появились данные компьютерной томографии, которые показали, что ей «вылечили» пульпит в 22 зубах, которые были здоровыми, а запломбировали их так, что у женщины началось воспаление.

В итоге Тамара Максимовна написала претензию в «Фаберже» и потребовала вернуть потраченные деньги, а также компенсировать моральный вред, но представители стоматологии не согласились с этим. Более того, они заявили, что лечили ее по всем канонам, а также поменяли ей прикус на «физиологически правильный», хотя пациентка не просила об этом. Тамаре Максимовне пришлось перелечиваться в другой клинике, а также обращаться к юристам, чтобы подать в суд на «Фаберже». «Специалистам бюро СМЭ, которые проводили экспертизу, были предоставлены материалы, снимки, слепки, был проведен осмотр моей доверительницы. В конце концов экспертиза, которую проводило государственное учреждение, пришла к выводу, что лечение было проведено некачественно, неправильно, а в некоторых моментах вообще необоснованно», – сказала Иванченко.

Получить комментарии представителей «Фаберже» по этой ситуации не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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