Екатеринбурженка отсудила у стоматологической клиники более 1 миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга Людмила В. добилась от стоматологической клиники «Доктор Дент» компенсации за неудачное лечение.

Женщина обратилась в медицинскую организацию в июле 2020 года, чтобы заменить две пластмассовые зубные коронки на металлокерамические. Врач не обнаружил недостатков в ротовой полости пациентки, но для эстетики и удобства рекомендовал ей сменить коронки на всей верхней челюсти. Людмила согласилась. Лечение длилось больше года, но результат женщину не порадовал.

Состояние зубов и десен стало хуже, чем до обращения в клинику. Пациентка плохо себя чувствовала после хирургического вмешательства, у нее начались головные боли, нарушился сон, стало трудно принимать пищу. В ноябре 2021 года Людмила обратилась в клинику с претензией о возврате суммы, уплаченной за некачественные услуги. Но врачебная комиссия ей отказала.

Тогда женщина подала иск о защите прав потребителя в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Суд назначил судебную медицинскую стоматологическую экспертизу. При оглашении ее результатов выяснилось, что один из членов экспертной комиссии оказывал истцу медицинские стоматологические услуги, но самоотвод не заявил. Была назначена еще одна экспертиза, и она показала, что причиной неудачного протезирования стал неправильно выбранный план лечения. В результате пациентке теперь требуется ортопедическое лечение для восстановления нормальной функции челюсти.

По решению Железнодорожного суда с клиники «Доктор Дент» взыскано 607 150 рублей в качестве возмещения убытков, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, неустойка – 50 тысяч рублей и штраф 300 тысяч рублей. Также стоматология возместит расходы на экспертизу – 45 тысяч рублей в пользу истца и 105 тысяч рублей в пользу ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований».

Представители клиники пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра дела. Таким образом, клинике «Доктор Дент» придется возместить 1 102 150 рублей своей пациентке за плохое лечение.

Ранее «Новый День» писал, как 74-летяя женщина отсудила у элитной екатеринбургской стоматологии более 1,5 миллиона рублей. Сотрудники клиники навязали ей установку дорогостоящих протезов и, как выяснилось позже, «лечение» абсолютно здоровых зубов. После всех манипуляций женщина испытывала сильнейший дискомфорт и похудела на восемь килограммов, так как не могла нормально принимать пищу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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