В Екатеринбурге мэр и спикер думы борются за контроль над счетной палатой

В Екатеринбурге неожиданно возникла интрига с назначением нового руководителя муниципальной счетной палаты. На место претендовали действующий председатель палаты Андрей Парунин и бывший глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов. Но оба отозвали свои кандидатуры, сообщил сегодня спикер думы Игорь Володин на заседании комиссии по местному самоуправлению.

Выдвижение кандидатов на пост председателя счетной палаты происходило в новогодние каникулы, так что даже не все депутаты знали о готовящихся кадровых изменениях. Поскольку сейчас нет ни одного кандидата на место главы СП, Володин попросил депутатов продлить сроки выдвижения соискателей. Этот вопрос городская дума рассмотрит 8 февраля. После этого до 11 февраля будут предложены новые кандидаты. По словам Володина, ни Парунин, ни Русинов больше не будут претендовать на этот пост.

Отметим, что Андрей Парунин руководил счетной палатой города с 2018 года, он считается креатурой Игоря Володина. Кандидатуру Владимира Русинова предлагал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Из-за этого между мэром и спикером мог произойти конфликт, что, впрочем, обе стороны официально опровергают.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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