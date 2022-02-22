ЕГД единогласно отдала Счетную палату выходцу из прокуратуры

На сегодняшнем заседании городской думы Екатеринбурга председателем муниципальной Счетной палаты был единогласно назначен Александр Гетманчук, который до недавнего времени управлял Южным управленческим округом. К исполнению своих новых обязанностей он приступит 24 февраля, сообщили в пресс-службе думы.

Как уже сообщал «Новый День», сначала при выдвижении кандидатов на пост главы СП между мэром Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным наметились разногласия. Первый предложил бывшего главу областного избиркома Владимира Русинова, второй – действующего председателя палаты Андрея Парунина. Но 2 февраля оба отозвали свои кандидатуры. 11 февраля стало известно, что появилась согласованная кандидатура властей – Александр Гетманчук.

Александр Гетманчук родился в 1984 году в Серове. В Уральской академии государственной службы получил образование юриста, а затем экономиста. С 2004 года работал на различных должностях в органах прокуратуры. Летом 2021 года был назначен указом губернатора Куйвашева управляющим Южным округом, до этого занимал пост начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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