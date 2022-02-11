Новым кандидатом на пост председателя счетной палаты Екатеринбурга стал выходец из прокуратуры

Треть депутатов Екатеринбургской думы предложили нового кандидата на пост председателя муниципальной счетной палаты. Им стал управляющий Южным округом Свердловской области Александр Гетманчук, сообщили в пресс-службе ЕГД. Его кандидатуру рассмотрят уже на следующей неделе.

«В понедельник, 14 февраля, мы определим точную дату и время проведения заседания рабочей группы. Скорее всего, это будет 17 февраля. Будем обращать внимание на профессиональные навыки, опыт работы на муниципальной службе, знание законов. Важно выбрать такого человека, который с первого дня начет полноценную работу и организует деятельность счетной палаты. Времени на раскачку у него не будет», – отметил спикер думы Игорь Володин.

Александр Гетманчук родился в 1984 году в Серове. В Уральской академии государственной службы получил образование юриста, а затем экономиста. С 2004 года работал на различных должностях в органах прокуратуры. Летом 2021 года был назначен указом губернатора Куйвашева управляющим Южным округом, до этого занимал пост начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

Напомним, формирование нового состава счетной палаты Екатеринбурга началось в конце 2021 года. Согласно положению, предложить кандидатуру руководителя контрольно-счетного органа могут глава Екатеринбурга, председатель думы или депутаты (не менее трети от состава думы). Выдвижение кандидатов состоялось в новогодние праздники, и мнения мэра и спикера думы разделились. Володин предложил действующего председателя палаты Андрея Парунина, Орлов выставил кандидатуру бывшего главы областного избиркома Владимира Русинова. В начале февраля оба кандидата неожиданно отозвали заявления. В итоге думе пришлось продлить сроки выдвижения соискателей до 11 февраля, и сегодня стало известно а согласованной кандидатуре властей – ей стал Александр Гетманчук.

Фото: официальный сайт Южного управленческого округа Свердловской области

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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