Бинтуронг Сантье из екатеринбургского зоопарка предсказал весну с переменчивой погодой

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке в очередной раз отпраздновали День сурка. Роль сурка на этот раз досталась экзотическому животному – бинтуронгу по кличке Сантье.

Начальник отдела зоопарка по связям с общественностью Екатерина Уварова рассказала, что бинтуронга вообще мало кто из посетителей видел, потому что эти животные ведут ночной образ жизни и днем показываются очень редко.

Сегодня разбуженный Сантье вышел из своего домика не сразу, а только когда ему предложили его любимое лакомство – бананы. В один банан воткнули флажок с солнышком, в другой – с тучкой. Солнышко обозначало раннюю весну, тучка – позднюю. Сначала Сантье подошел к тучке, потом почти сразу – к солнышку, а потом и вовсе отвернулся от людей. Видимо, он хотел сказать, что погода будет капризная, непредсказуемая, крайне переменчивая.

Напомним, День сурка в екатеринбургском зоопарке проходит ежегодно уже больше 10 лет, в разное время предсказателями выбирали разных животных. «Начинали мы с сурка Даши, на смену ей пришла ушастая ежиха Пуговка, которая славилась тем, что ее прогнозы были очень точны и она очень редко ошибалась. Потом, когда Пуговка ушла на пенсию, предсказателями были и белки, и сурикаты, и попугаи, и еноты, они с разной степенью удачливости предсказывали погоду, ведь погода на Урале переменчивая», – рассказала Екатерина Уварова.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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