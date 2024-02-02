Ежиха Карри предсказала погоду на весну (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском зоопарке прошел ежегодный ритуал: один из питомцев предсказал погоду на предстоящую весну. В роли синоптика выступила ежиха Карри.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед Карри поставили четыре миски с ее любимым лакомством – личинками жука зофобуса. Картинки на мисках обозначали варианты прогноза. Согласно предсказанию Карри, ждать тепла не стоит. Будет пасмурно и снежно, а весна наступит только через 6 недель.

Напомним, «День сурка» в екатеринбургском зоопарке проходит ежегодно уже больше 10 лет, в разное время предсказателями выбирали разных животных. «Начинали мы с сурка Даши, на смену ей пришла ушастая ежиха Пуговка, которая славилась тем, что ее прогнозы были очень точны и она очень редко ошибалась. Потом, когда Пуговка ушла на пенсию, предсказателями были и белки, и сурикаты, и попугаи, и еноты, они с разной степенью удачливости предсказывали погоду», – рассказывали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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