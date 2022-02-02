Железнодорожный вокзал свяжут с метро подземным переходом

В Екатеринбурге построят подземный переход, который свяжет здание железнодорожного вокзала со станцией метро «Уральская». Протяженность нового туннеля составит 200 метров. Он позволит пассажирам существенно экономить время и напрямую выходить из метро к поездам и обратно, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По поручению мэра Алексея Орлова департамент архитектуры и градостроительства займется подготовкой технического задания для строительства подземного перехода. Специалисты также будут принимать предложения от физических и юридических лиц «о порядке, сроках разработки и содержании проектов».

Напомним, сейчас территория железнодорожного вокзала Екатеринбурга ограждена по всему периметру. Заборы и пункты досмотра пассажиров появились в 2018 году – перед проведением футбольного чемпионата мира. Тогда же горожане начали жаловаться, что модернизация вокзала существенно усложнила схему прохода. Чтобы пройти от станции метро к платформе, нужно потратить не менее 10 минут, еще какое-то время занимает досмотр багажа. В результате пассажирам приходится приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы не опоздать на поезд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»