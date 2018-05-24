Без бомжей и с тотальной слежкой: как вокзал в Екатеринбурге подготовили к ЧМ-2018 (ФОТО)

Перед приемом гостей к ЧМ-2018 в Екатеринбурге обновили здание вокзала и привокзальной площади. Теперь на главном пункте СвЖД повсюду рамки досмотра, за пассажирами следят почти четыре сотни камер, а бомжи и попрошайки ушли в прошлое. Зато сразу за забором – и маргиналы, и мусор, и прочие элементы обычной городской жизни.

Сегодня начальник вокзала Алексей Тарасов провел для журналистов экскурсию по вокзалу, почти все работы на его территории закончены.

Сейчас ежедневно на вокзале бывает порядка 10 тысяч человек, по расчетам, в дни ЧМ пассажиропоток увеличится на пару тысяч человек. Вход на территорию вокзала – через зоны досмотра, это уже не в новинку, такая система заработала зимой. Однако сейчас появились новые рамки – те, кто сошел с поезда, в здание вокзала могут пройти только через досмотр, включая проверку багажа.

Зона организована перед главным входом со стороны перрона. Места там не очень много, «пробки», скорее всего, будут. Обойти этот досмотр можно, если с перрона сразу направиться к транспорту, минуя здание вокзала. Алексей Тарасов сегодня не стал отрицать возможного скопления людей у зоны досмотра, но попросил всех, кому не надо на вокзал, обходить этот участок. Выйти, минуя рамки, можно слева и справа от основного входа. Раньше на вокзале за пассажирами следили 64 аналоговые камеры. Теперь за всеми следят 391 цифровая камера, система наблюдения умеет распознавать лица. Таким образом привокзальная площадь (то есть территория, огороженная забором) очистилась от всех маргиналов – никто не просит мелочь, здесь больше не спят пьяные, цыгане пропали.

Из других новинок на вокзале – РЖД сделала лифты для маломобильных людей. Есть лифты и для всех пассажиров. Они, правда, пока не работают. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор вокзала, пока не получены регистрационные номера, лифты запустят в ближайшее время, но когда это время настанет, он сказать не смог.

Есть специальные устройства для слабослышащих – и в основном корпусе, и в зоне пригородных поездов.

Обновили информационные табло, на которых показывается время прибытия поездов и номер пути. Правда, сейчас под табло высвечивается милая надпись «Внимание! Тестирование, данные могут быть неверны».

Старые камеры хранения закрываются, открываются новые, более удобные – благодаря мундиалю россиянам с тяжелыми сумками не надо будет прыгать по сотне ступенек вверх и вниз. Территория у здания вокзала вымощена гранитным камнем, сделаны уклоны для стока воды. И вроде бы даже эта система работает.

А еще на вокзале разрешили фотографировать все что угодно (кроме зоны досмотра) – впрочем, не все знали, что раньше делать фото здесь было запрещено.

Территория, которую ремонтировали РЖД, ограничивается металлическими воротами. Дальше – зона ответственности администрации города. Здесь картина менее приятная. По заданию мэрии снесли ларьки с шаурмой и прочим и ставят однотипные павильоны – все с той же шаурмой.

Прямо на асфальте спит «уставший» и дурно пахнущий человек, на коляске разъезжает «инвалид» и клянчит деньги. На остановке – разорванные и грязные обрывки бумаг (вероятно, бывшие объявления).

Продолжает работать и парковка, РИА «Новый День» ранее уже писало, как это выглядит. В общем, в этой зоне не поменялось ничего.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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