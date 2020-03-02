На вокзале Екатеринбурга появится высокая платформа

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появится первая высокая платформа – строительство начнется в 2021 году.

АО «РЖД» объявило конкурс на проектные работы и получение разрешительной документации, максимальная цена 9,8 млн рублей. В пресс-службе СвЖД корреспонденту «Нового Дня» пояснили, что в первую очередь высокая платформа необходима для «Ласточек». Однако там будут останавливаться и другие составы – как указано в технической документации к закупке, кроме «Ласточек» на платформе № 4, которую будут реконструировать, останавливаются почтово-багажные и пассажирские вагоны. Работы по строительству платформы будут проводить в условиях движения поездов с предоставлением окон без значительных перерывов в движении. Кроме обустройства самой платформы подрядчик в проекте должен предусмотреть навесы для защиты пассажиров от дождя, навигационное оборудование, видеонаблюдение, элементы, необходимые для маломобильных людей, скамейки, урны.

Последние крупные изменения на вокзале в Екатеринбурге произошли в рамках подготовки к ЧМ-2018. Появились рамки досмотра и забор перед вокзалом, камеры видеонаблюдения, лифты для маломобильных людей.

В октябре 2019 года администрация Екатеринбурга и представители РЖД анонсировали масштабную реконструкцию ж/д вокзала. По планам, действующее здание должно стать огромным пересадочным пунктом для всех видов транспорта. «Концепция называется «Вокзал четырех площадей». Как в Москве – там есть площадь трех вокзалов, а у нас будет вокзал четырех площадей: Центральная, Западная со стыковкой с метро и Северным автовокзалом, Восточная – где мы сейчас находимся (парк Джавахарлала Неру) и Завокзальная, которая подтянет дополнительный пассажиропоток», – рассказывал во время пресс-тура заместитель начальника СвЖД Алексей Гребенкин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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