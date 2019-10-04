В Екатеринбурге перестроят ж/д вокзал: с подземкой для трамваев и крышей для поездов (ФОТО)

Администрация города и руководство СвЖД сегодня анонсировали масштабную реконструкцию железнодорожного вокзала. Пока готов только общий план, но уже ясно, что внешний вид вокзала полностью изменится, поменяются пути подъезда для личных авто и общественного транспорта, реконструкция затронет в том числе проспект Космонавтов и сквер Джавахарлала Неру (его пообещали сохранить, насколько это будет возможно). Действующее здание вокзала должно стать огромным пересадочным пунктом для всех видов транспорта, за исключением, конечно, авиации.

«Концепция называется «Вокзал четырех площадей». Как в Москве – там есть площадь трех вокзалов, а у нас будет вокзал четырех площадей: Центральная, Западная со стыковкой с метро и Северным автовокзалом, Восточная – где мы сейчас находимся (парк Джавахарлала Неру) и Завокзальная, которая подтянет дополнительный пассажиропоток», – рассказал заместитель начальника СвЖД Алексей Гребенкин.

Городской общественный транспорт уберут под землю. По словам Гребенкина, убрать на минус первый уровень автобусы будет достаточно просто, но для трамваев и троллейбусов нужны будут сложные инженерные решения. Площадь от памятника воинам УДТК и до вокзала будет полностью пешеходной. Само здание вокзала прирастет новым корпусом и фактически будет разделено две части: для тех, кто ждет электричку, и для пассажиров поездов дальнего следования. Перед ними будет торговая зона, причем вся коммерция будет сосредоточена только здесь, на перронах торговли не будет.

На вокзале появится конкорс – специальный распределительный зал для пассажиров, как отметил Гребенкин, не должно быть ситуации, когда десятки людей стоят на маленьком пятачке и высматривают на табло номер своего поезда. То есть ровно так, как сейчас. Пути, где останавливаются пассажирские поезда, станут крытыми, платформы поднимут, запрыгивать в поезд уже будет не нужно, а кроме того, часть путей, где сейчас проходят грузовые поезда, отдадут под электрички.

По словам Александра Высокинского, успеть до Универсиады с реконструкцией невозможно, работы начнутся после этого мероприятия. Но он уверен, что к 2025-2026 году новый вокзал будет готов. Финансирование будет идти из нескольких источников. Гребенкин заметил, что РЖД полностью оплату всех работ взять на себя, конечно, не сможет. Но ни он, ни глава города не смогли назвать хотя бы порядковое значение этой суммы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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