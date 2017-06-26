Организатор парковки на привокзальной площади рассказал о планах по реконструкции: и так все нормально работает (ВИДЕО)

Организатор парковки у ж/д вокзала Екатеринбурга, АО «РВ-Екатеринбург», объяснил, почему не стоит ждать реконструкции площадки к ЧМ-2018. По мнению представителей компании, бесплатного времени вполне хватает на посадку-высадку пассажиров, а существующие проблемы – следствие поведения нарушителей-автомобилистов.

После публикации материала «Хаос и очереди на парковке у вокзала сохранят для ЧМ-2018» в редакцию NDNews.ru обратились представители организации – оператора парковки АО «РВ-Екатеринбург», пожелавшие выступить публично с разъяснениями. Корреспондент NDNews.ru разбирался, будет или нет проводиться какая-либо реконструкция парковки, авторы письма напрямую на этот вопрос не отвечают, впрочем, косвенно они дают понять, что ждать такого не стоит – «привокзальная площадь вполне готова справиться с наплывом гостей в Екатеринбург», а в хаосе на парковке виноваты сами автолюбители, нарушающие установленный порядок. При этом бесплатных 15 минут, по подсчетам компании, вполне хватает – если водитель не будет покидать машину. В компании заметили, что с некоторых ракурсов место оплаты парковки весьма очевидно, впрочем, пообещав подумать над решением этой проблемы.

Редакция NDNews.ru публикует письмо представителей «РВ-Екатеринбург», предлагая автомобилистам оценить, насколько мнение оператора парковки совпадает с реальностью.

Привокзальная парковка

«Во-первых, бесплатное время было установлено опытным путём, и включает в себя въезд, выезд, и посадку или высадку пассажиров. Отметим, что к администрации АО «РВ-Екатеринбург» неоднократно обращаются посетители парковки с претензией на то, что 15 минут им оказалось недостаточно. В таких случаях мы проводим анализ системных записей установленного программного обеспечения и данных видеонаблюдения. До сих пор во всех случаях оказывалось, что посетитель, оставив машину, уходил в кафе, магазин, или на вокзал, вместо того, чтобы после высадки пассажиров покинуть парковку.

Во-вторых, в соответствии с расчетами и утвержденным администрацией Екатеринбурга планом организации движения, предусмотрено два выезда с территории парковки. Третий является резервным и построен по инициативе нашей организации для снижения нагрузки на оборудование, на случай поломки одного из основных выездов, ДТП, или в случаях серьезных затруднений движения, с целью гарантировать возможность посетителям уложиться в бесплатное время при условии выполнения тех действий, которые в него входят.

В-третьих, в видеоролике, размещенном в статье, высказана претензия к месту оплаты – дескать, оно неприметно, и в поисках его «некоторые мечутся» (с). Однако, ниже в той же статье размещена фотография места оплаты с другого ракурса, на которой видна крупная надпись, заметная любому водителю. Движение организовано таким образом, что мимо нее просто не проехать. Несмотря на то, что авторы пытаются в некоторой степени ввести в заблуждение читателя, мы учтем данный факт и подумаем, как улучшить информирование посетителей, по какой-то причине не обративших внимание на надпись.

В-четвертых, сама площадь не проектировалась для размещения на ней большого количества автотранспорта. Тем не менее, нам удалось увеличить количество парковочных мест более чем на 30% за счет ранее огороженных участков, которые занимали граждане, занимавшиеся нелегальными перевозками пассажиров, в том числе, междугородними. Также, как выяснилось, около 70% территории ранее занимали автомобили местных жителей, работников офисов и магазинов. Помимо этого, на территории успешно действовали различные криминальные элементы, начиная от этнических, занимавшихся кражей личных вещей и порчей автомобилей, и до лиц, занимавшихся нелегальным частным извозом, в том числе, междугородним, на крупных автобусах. Все эти факторы, мешавшие нормальному и безопасному функционированию парковочного пространства на площади, устранены.

В-пятых, некоторые технологические особенности системы контроля въезда автомобилей позволяют устранить ряд факторов, угрожающих безопасности граждан.

Ну и наконец, мы обеспечиваем свободный выезд для всех в случаях, когда количество автомобилей превышает возможности парковочного пространства, что создаёт угрозу безопасности посетителей, или создаётся возможность того, что посетители не смогут уложиться в бесплатное время ни при каких условиях.

Таким образом, привокзальная площадь вполне готова справиться с наплывом гостей в Екатеринбург, что уже неоднократно проверено на ряде публичных массовых мероприятий. Проблемы, которые существуют – это, прежде всего, проблемы нарушителей порядка и правил поведения. Да, действительно, если нарушать общественный порядок, можно привести к хаосу не только привокзальную площадь, но весь город».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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