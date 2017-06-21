Хаос и очереди на парковке у вокзала сохранят для ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)

Гостей ЧМ-2018 следующим летом, весьма вероятно, будут приветствовать очереди и неразбериха на парковке у железнодорожного вокзала. Там тесно уже сейчас, да и система оплаты для гостей отнюдь не очевидна. Однако пока решать проблему не берется никто – чиновники, железнодорожники и полицейские открещиваются от парковки, спихивая организационные проблемы друг на друга.

Екатеринбург продолжают готовить к ЧМ-2018: ремонтируются дороги, обсуждается расстекление балконов на жилых домах, для аэропорта закупают дополнительные стойки паспортного контроля, модернизируется железнодорожный вокзал. А вот о парковке на вокзале, кажется, все забыли. NDNews.ru побывал на вокзале в будний день – несмотря на то, что сама площадь за памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу оказалось незаполненной, на выезде образовались очереди. Причины, в общем-то, те же, на которые жаловались автомобилисты еще в январе прошлого года, когда парковку только сделали платной. На выезд работают всего два шлагбаума, а время бесплатной стоянки всего 15 минут, за которые нереально успеть встретить прибывающих. По праздникам и перед выходными зачастую за 15 минут невозможно даже найти место, чтобы поставить машину. Оплатить парковку можно в неприметной будке посреди площади, автомобилисты подъезжают к шлагбауму, убеждаются, что в бесплатный лимит не уложились, начинают выезжать, перестраиваться, сзади копится очередь, недовольные промедлением гудят, злятся и, подъехав к шлагбауму, уже сами становятся теми, кто не уложился в бесплатные минуты.

Согласно «Концепции транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», составленной АНО «Транспортная дирекциея Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации», на ж/д вокзале прогнозируется рост пассажиропотока на 11-14 тысяч человек. Корреспондент NDNews.ru с вопросом «Планируется ли расширение либо реорганизация платной парковки близ ж/д вокзала?» сначала обратилась в пресс-службу СвЖД. Там ответили, что парковка через компанию «РВ-Екатеринбург» принадлежит МУГИСО, интересоваться стоит в министерстве. Отметим, это не совсем так, учредители компании: «Распорядительная дирекция МУГИСО» (12,55 %), «РЖД – Развитие вокзалов» (12,55 %) и ООО «Стройхолдинг».

В пресс-службе МУГИСО, отвечая на аналогичный вопрос, заметили, что благоустройство территории согласовываются с администрацией города, это их компетенция. В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу также порекомендовали с парковочными вопросами обращаться в администрацию города, к тому же подготовкой к приему гостей занимается комиссия по организации значимых общероссийских и международных соревнований (подразделение мэрии).

Ну а в пресс-службе администрации города заявили, что парковка у вокзала – дело вокзала, «мы даже уборку на их площадях не ведем», озадачивать стоит РЖД. После напоминания о специально созданном комитете в мэрии добавили: «Парковочное пространство находится в ведении МУГИСО, поэтому мы с ним ничего сделать не можем. Пешеходные подходы – в нашем ведении, их организацию мы прорабатываем». Круг замкнулся.

Что происходит на парковке сейчас – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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