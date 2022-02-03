Крупный бизнес перестал брать кредиты из-за собственной огромной прибыли и роста банковских ставок

Кредитование крупных промышленных предприятий в Свердловской области за последний год сократилось на 9%. Из-за роста цен на металлы многие холдинги и без банковских средств в 2021 году получили беспрецедентную прибыль. Кроме того, повлиял и рост банковских ставок. О среднем и малом бизнесе такого сказать нельзя.

«В 2021 году Центробанк, реагируя на возросшую инфляцию, приступил к повышению ключевой ставки, что сказалось и на ставках по кредитам юрлицам. Учитывая, что в 2021 году крупные предприятия получили беспрецедентную прибуль, они уменьшили долю кредитов. Большую часть своих потребностей удовлетворяли за счет собственных средств. Объем кредитования крупного бизнеса в Свердловской области сократился на 9%», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин подтвердил эту тенденцию: в 2021 году сильно выросли цена на газ и металл, во многом именно поэтому кредитование крупного бизнеса сократилось. «Металлурги стали получать большой денежный поток. Им стали не нужны кредиты», – отметил Болотин.

По предприятиям среднего и малого бизнеса все не так радужно. Они по-прежнему испытывали трудности в связи с коронавирусными ограничениями, кроме того, еще не оправились после 2020 года. По этому сектору доля кредитов выросла на 34,4%.

«Действовали программы поддержки, реструктуризации кредитов, кредитование на поддержание занятости. Важными были и ставки: в 2021 году мы увидели исторически самые низкие ставки по многим видам кредитов, – рассказал Рустэм Марданов. – Например, по программе «ФОТ 2.0» (льготное кредитование) для среднего и малого бизнеса в Свердловской области за кредитами обратилось 13,5 тысячи субъектов, почти 8 тысяч кредиты получили – на сумму 11 миллиардов рублей. По программе «ФОТ 3.0» на первом этапе было выдано 500 кредитов на 1,5 миллиарда рублей, на втором – 750 кредитов на 1,6 миллиарда рублей».

Говоря о перспективах на 2022 год, Рустэм Марданов отметил, что большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса будут свернуты, потому что сегодня почти не осталось никаких коронавирусных ограничений, которые мешали бы работе предприятий.

Как ранее писал «Новый День», большинство средних и малых предприятий в Свердловской области в 2021 году действительно испытывали финансовые проблемы. Бизнес-омбудсмен Елена Артюх сообщала, что до уровня допандемийного 2019 года до сих пор не восстановились общепит, кинотеатры, фитнес, ТРЦ (в основном розничные арендаторы), бытовые услуги, бьюти-сфера. Каждый пятый владелец малого и микробизнеса вынужден был закрыть свою фирму.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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