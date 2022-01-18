Каждый пятый владелец малого и микробизнеса закрыл свое предприятие в 2021 году

2021 год стал для среднего и крупного бизнеса годом стабилизации: предприятия показывают существенный рост оборотов. Но о малом и микробизнесе такого сказать нельзя. Сферы, напрямую завязанные на потребителей, до сих пор испытывают колоссальные негативные последствия пандемии и экономической нестабильности. По некоторым данным, каждый пятый владелец микробизнеса заявил, что в 2021 году закрыл предприятие.

«Структура бизнеса в Свердловской области, от этого и самочувствие бизнеса, разная. Средний и крупный бизнес говорит о росте показателей. Но в среде малых и микропредприятий 65% опрошенных нами предпринимателей сказали, что у них в 2021 году обороты не вернулись к допандемийным объемам. Только 10% опрошенных отметили, что в 2021 году ситуация улучшилась по сравнению с 2020 годом, а 72% сказали, что ухудшилась. Для 17% ничего не изменилось, – такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Также мы спрашивали о развитии бизнеса в 2022 году. 35% опрошенных отметили, что сохранят бизнес, 25% говорят о планах по его развитию. Но 18% предпринимателей закрыли свои микро- и малые предприятия в 2021 году. Для сравнения: в 2019 году только 9% говорили о закрытии предприятий по итогам года».

Говоря о сферах, где объемы не восстановились до уровня 2019 года, Елена Артюх отметила общепит, кинотеатры, фитнес, ТРЦ (в основном розничные арендаторы), бытовые услуги, бьюти-сферу.

«Мало кто из клиентских секторов смог восстановить обороты в 2021 году. Восстановится ли в 2022 году? Если смотреть на допандемийные времена, не уверена», – прокомментировала Елена Артюх.

В среднем и крупном бизнесе, напротив, 2021 год стал довольно позитивным. Почти вся сфера, за исключением туризма и event-индустрии, показала прирост объемов и выручки.

«Мы пока можем говорить о результатах 9 месяцев, но обычно четвертый квартал у крупного и среднего бизнеса не бывает провальным, поэтому тенденция – всего 2021 года. По итогам 9 месяцев оборот организаций Свердловской области (а это 200 тысяч субъектов) вырос на 32% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Хотя и 2020 год не был провальным: там был прирост на 24% к 2019 году, – рассказал на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. – Существенный прирост показали металлургия и обрабатывающая промышленность (+34%). Начинает восстанавливаться сегмент общепита (рост на 20%, пусть и к невеселой базе 2020-го, но это все-таки не 2 и не 3%). Розничная торговля приросла на 1% – отрасль проходит серьезные испытания. В строительной индустрии за 2021 год было введено на 33% больше многоквартирных жилых домов. Индивидуальное жилищное строительство – +49% (люди во время пандемии поняли, что безопаснее локализовать свои семьи в отдельных домах)».

Трудности среди представителей среднего бизнеса по-прежнему испытывают предприятия туристической и event-индустрии.

«Мы видим, что потери в объемах компаний серьезные, но закрылось совсем немного предприятий. Там работают профессиональные сильные эксперты и руководители. К сожалению, надежды на то, что в 2022 году будет полегче, мало. Мы видим, что «омикрон» уже бросил новый вызов. Будет непросто. Но мы надеемся, что опустевших мест на предприятиях этих сфер не будет», – добавил Беседин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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