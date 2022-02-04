При столкновении двух фур и легковушки погиб человек (ФОТО)

Один человек погиб и два пострадали в ДТП, которое случилось накануне около 21 часа 25 минут на 182-м км автодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 52- летний водитель грузовой автомашины ДАФ, ехавший в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой «Мерседес». После чего с «Мерседесом» столкнулась ехавшая за ним «Шкода».

Водитель «Мерседеса» погиб на месте ДТП. 34-летний водитель «Шкоды» и его 14-летний сын получили травмы.

Установлено, что водитель ДАФа вез 10 тонн топливных брикетов, имеет стаж 34 года, в момент ДТП был трезв. Водитель «Мерседеса» со стажем 26 лет ехал в сторону Перми с углем в мешках, общая масса груза – около 22 тонн.

Сейчас движение на трассе свободно, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»