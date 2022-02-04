Число погибших из-за выезда на встречку в 2022 году увеличилось на треть

Свердловские гаишники бьют тревогу. С начала 2022 года в регионе случилось уже 48 ДТП, причиной которых был выезд на встречную полосу. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих ДТП погибли 19 человек, что на 38% больше, чем в прошлом году. Еще 74 человека получили травмы. Большая часть таких аварий происходит не в городе, а на региональных и федеральных автодорогах.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, в связи с этим 5-6 февраля, в ближайшие выходные, на трассах пройдут рейдовые мероприятия. Автоинспекторы будут выявлять водителей, выезжающих на встречную полосу и совершающих опасные обгоны. В УГИБДД напоминают, что за выезд на встречную полосу с нарушением ПДД положен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что ДТП на встречке обычно несут за собой самые тяжкие последствия. Как уже сообщал «Новый День», только вчера вечером подобная авария случилась на Пермском тракте. Водитель грузовой автомашины ДАФ, ехавший в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой «Мерседес». После чего с «Мерседесом» столкнулась ехавшая за ним «Шкода». Водитель «Мерседеса» погиб на месте ДТП. 34-летний водитель «Шкоды» и его 14-летний сын получили травмы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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