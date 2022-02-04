«Не хотим под статью», – свердловские врачи готовы увольняться из-за неадекватных требований властей

В Свердловской области продолжается неразбериха с больничными, которую устроили региональные власти. В своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев сначала призвал людей не стоять в очередях в поликлиниках, увеличивая рост заражений коронавирусом, а после заявил, что больничные можно открывать по телефону. Медики от этой практики отказываются, ведь это незаконно.

«Это прямое нарушение всех норм и правил. Как я могу поставить диагноз по телефону, не видя пациента? Если нас будут заставлять, продолжать эти неадекватные требования, я уволюсь. Мои коллеги тоже не собираются ставить диагнозы по телефону. А если это будет неверный диагноз, а человек не дай бог умрет? Нет, под статью мы не хотим. Пусть сами лечат», – рассказала «Новому Дню» участковый терапевт одной из поликлиник Екатеринбурга на условиях анонимности.

Однако областные власти продолжают упорствовать. По данным «Нового Дня», от руководителей медицинских организаций требуют выдавать больничные листы пациентам заочно, ссылаясь на то, что скоро соответствующий документ подпишет Минздрав РФ, однако пока его нет, и, соответственно, заявления Евгения Куйвашева о том, что врачи должны отправлять людей на больничный, не видя их, по сути принуждают медиков к противозаконным действиям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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