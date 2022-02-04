Резиденция губернатора принуждает медиков выдавать «телефонные» больничные: «Сейчас военное время»

Сегодня вице-губернатор Павел Креков, который отвечает в администрации области за социальный блок, в том числе – за здравоохранение, провел очередное совещание в Екатеринбурге, на котором от медиков потребовали выдавать больничные листы без посещения врача, передает «Уралинформбюро». На возражения о том, что это противоречит федеральному законодательству и вообще врачебной этике, которая запрещает лечить людей заочно, чиновник заявил, что сейчас «военное время» и что вскоре федеральный Минздрав примет соответствующие изменения, которые позволят выдавать «телефонные» больничные, но медики на местах должны открывать их уже сейчас.

Один из вариантов выхода из ситуации, который рассматривают в резиденции, – проводить осмотры по видеосвязи. Однако это не решает проблемы нехватки врачей, равно как и не дает возможности адекватно оценить состояние пациента. «Допустим, пациент жалуется на боль в горле, как осмотреть слизистые? Или у него сыпь, к примеру, – любая видеосвязь, даже с самой хорошей картинкой, не заменит личного осмотра», – прокомментировал идею «Новому Дню» врач-терапевт.

В одной из больниц Екатеринбурга агентству также сообщили, что давно ведут телемедицинские консультации для пациентов, однако речь идет исключительно о повторных приемах. «Только после первичной консультации и обследования можно говорить о телемедицинских технологиях. Да, мы применяем их, врач может ответить на вопросы пациента, которые возникли между приемами, объяснить те или иные вещи, связанные с течением болезни, скорректировать ранее сделанные назначения, расшифровать анализы, и так далее, но первичный осмотр все равно обязателен», – пояснили «Новому Дню» в медучреждении.

«Новый День» также запросил информацию в Фонде социального страхования Российской Федерации о том, как будут оплачиваться «телефонные» больничные, выданные врачами без очного осмотра пациента, и будут ли в ФСС проверять, как выдавался листок нетрудоспособности – по телефону или обычным способом. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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