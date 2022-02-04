На довыборы в Екатеринбурге выдвинулись 18 кандидатов. Кто из них идет за победой, а кто за «пристрелкой» (СПИСОК)

В Екатеринбурге завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в муниципальную думу. На два депутатских места в избирательных округах №2 и №10 претендуют 18 человек. Но список может сократиться, так как шести соискателям нужно до 9 февраля собрать подписи избирателей в свою поддержку. По мнению политологов, в предстоящей кампании не стоит ожидать яркой конкурентной борьбы. Победители уже известны заранее, а оппозиционные силы участвуют в довыборах скорее для галочки.

Как сообщили «Новому Дню» в городском избиркоме, в довыборах участвуют кандидаты от семи партий и четыре самовыдвиженца. 17 претендентов имеют высшее образование, 16 постоянно проживают в Екатеринбурге. На данный момент список участников кампании выглядит следующим образом.

Округ №2 (Верх-Исетский район):

«Единая Россия» – директор школы № 168 Татьяна Вяткина;

КПРФ – общественник и предприниматель Геннадий Ошуев;

ЛДПР – помощник депутата заксо и партийный работник Вадим Петров;

«Справедливая Россия – за правду» – православная активистка Оксана Иванова;

«Новые люди» – владелец мебельной компании Дмитрий Дышмаков;

«Яблоко» – председатель общественного движения «Зеленый фронт» Сергей Лоскутов;

«Российский общенародный союз» – юрист Павел Навалихин.

Самовыдвиженец Евгений Боровик. Бывший депутат-прогульщик со скандальной репутацией сейчас работает директором по развитию ООО «Элвис».

Самовыдвиженец Всеволод Мелехин, адвокат.

Округ №10 (Академический район и Краснолесье):

«Единая Россия» – директор школы № 140 Александра Журавлева;

КПРФ – партийный работник и помощник депутата заксо Виталий Ряписов;

ЛДПР – сотрудник предприятия «Газпром трансгаз Екатеринбург» Степан Фомин;

«Справедливая Россия – за правду» – школьный учитель, председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Известен как активный защитник березовой рощи в Академическом районе.

«Новые люди» – учредитель сети детских спортивных школ Иван Герасимов. В документах указан как исполнительный директор ООО «Лолита».

«Яблоко» – общественник Александр Куделькин. Был участником протеста жителей против реконструкции парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге.

«Российский общенародный союз» – владелец строительной фирмы Алексей Гоголев.

Самовыдвиженец Александра Секачева, в соцсетях представлена как «профессиональный астролог», живет в Екатеринбурге.

Самовыдвиженец Светлана Кошелева, самозанятая из Златоуста.

Опрошенные «Новым Днем» эксперты считают, что явка на довыборах не дотянет и до 15%. Результаты довыборов определит административный ресурс, которым по факту владеет только одна партия. «Самая неконкурентная и, вероятно, выигрышная для «Единой России» кампания будет в Академическом районе. Потому что местная УК действительно пользуется поддержкой у людей. Соответственно, избиратели будут голосовать именно ту за кандидатуру, которую предложат управленцы района», – говорит политолог Сергей Мошкин.

Стоит отметить, что директор школы №140 Александра Журавлева, будучи кандидатом, уже участвует в депутатских собраниях. Например, на этой неделе она присутствовала на заседании, посвященном транспортным проблемам Академического района.

А вот в Верх-Исетском районе есть маленький шанс на конкуренцию. Против малоизвестной кандидатки «Единой России» выступит вполне известная православная активистка.

«Оксана Иванова уже наработала опыт, она не новичок в избирательных кампаниях. Директор школы Татьяна Вяткина, насколько я знаю, политического бэкграунда не имеет. Ей будет сложно выиграть, поэтому ставку в этом округе сделают на административный ресурс. Так что всем оппонентам ЕР придется столкнуться с серьезной мобилизацией избирателей не в их пользу», – добавил собеседник агентства.

«Довыборы – это не слишком значимое политическое событие. Они существенно не поменяют расклады в городской думе, и откровенно говоря, неинтересны самим партиям. Суперсильные оппозиционеры не заявились, потому что полномочия созыва думы скоро заканчиваются. А следующий состав депутатов, возможно, будет избираться по новым правилам (только одномандатные округа). Тратить большое количество сил и денег, чтобы поработать депутатом всего один год – вряд ли кто захочет. Поэтому большинство кандидатов участвуют в довыборах в качестве пристрелки к будущим кампаниям. Думаю, что победят два школьных директора, потому что сработает мобилизационная модель «Единой России». И очень удивлюсь, если что-то пойдет не так», – прокомментировал политолог, директор центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Напомним, два места в гордуме Екатеринбурга освободились после ухода депутатов-единороссов Сергея Мелехина и Николая Смирянгина. Довыборы по округам №2 и №10 пройдут 27 марта. В них смогут принять участие до 130 тысяч зарегистрированных избирателей. На территориях будут работать 64 постоянных и 1 временный участок. Досрочно проголосовать жители смогут с 16 по 26 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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