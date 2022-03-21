Без агитации, но с аномальной явкой. Как проходят довыборы в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается досрочное голосование на довыборах депутатов городской думы. За пять дней на избирательные участки пришли в общей сложности 4646 человек. Аномально высокая явка фиксируется в Академическом районе, где идут довыборы по избирательному округу № 10. Там уже проголосовали 3515 жителей, или 4,3% от числа зарегистрированных избирателей. В Верх-Исетском округе досрочно отдал голос 1131 человек, или чуть более 2% зарегистрированных избирателей в округе № 2.

При этом фактически никакой предвыборной агитации в этих районах нет. Пару недель назад жители ВИЗа обнаружили в своих почтовых ящиках газету кандидата Татьяны Вяткиной, директора местной школы.

Примечательно, что Вяткина участвует в довыборах от партии «Единая Россия», но в своей агитации нигде не упоминает этого факта. Зато в газете есть крохотная заметка «Жители ВИЗа – вот моя партия».

Кандидат от «Справедливой России» Оксана Иванова, презентующая себя как «православный политик», использует минимум наружной рекламы. Большую часть агитации она ведет через социальную сеть «ВКонтакте», а также продолжает писать в заблокированном в России «Фейсбуке», хотя там осталось совсем немного подписчиков.

Такой же принцип работы с избирателями выбрал кандидат от партии «Яблоко» Сергей Лоскутов, обсуждая в соцсетях проблемы благоустройства в Верх-Исетском районе. Партийной символики на странице кандидата в ВК и «Фейсбуке» почти нет, зато активно продвигается эмблема движения «Зеленый фронт».

Агитации других кандидатов: Геннадия Ошуева (КПРФ), Вадима Петрова (ЛДПР) и Дмитрия Дышмакова («Новые люди») найти не удалось. Впрочем, прорекламировать себя участники довыборов могут на дебатах в эфире радиостанции «Город FM».

В Академическом районе жители заметили только несколько «партизанских» листовок на столбах и фасадах. Например, кандидат от «Справедливой России» Денис Каракоз в своей агитации призывает голосовать «пока есть выбор».

Представитель партии «Новые люди» Иван Герасимов запомнился агитками, напечатанными с ошибками. Впрочем, «неправильные» листовки быстро исчезли, а вместо них появилась обычная реклама кандидата.

Представитель КПРФ Виталий Ряписов избрал полевой способ агитации и проводит встречи с избирателями во дворах, но отчеты в соцсетях стал публиковать только сегодня – за пять дней до выборов.

Директор школы № 140 Александра Журавлева, которая баллотируется от «Единой России», не стала делать акцент на наружной рекламе. Ее избирательная кампания сводится к участию во всех официальных мероприятиях, которые проводятся в Ленинском районе (куда территориально все еще входит Академический) – от объезда мэром дворовых площадок до посещения праздничного концерта в честь 8 Марта.

Общественники Александр Кудельников («Яблоко») и Степан Фомин (ЛДПР) агитацию фактически не ведут. Впрочем, их программы также можно послушать на дебатах в радиоэфире.

Отметим, что мобилизация бюджетников в Академическом районе началась еще в феврале. В школах и детских садах педагоги аккуратно интересовались, знают ли родители о предстоящих выборах. Как рассказали «Новому Дню» жители района, сейчас в бюджетных учреждениях идет призыв сотрудников принять участие в досрочном голосовании, но без агитации за какого-либо конкретного кандидата.

Напомним, довыборы состоятся в ближайшее воскресенье, 27 марта. Жители выберут двух недостающих депутатов в составе Екатеринбургской городской думы. Фаворитами кампании считаются директора школ, которых выдвинула «Единая Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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