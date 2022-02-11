В Академическом районе началась мобилизация избирателей

В школах Академического района начали составлять списки родителей, готовых принять участие в мартовских довыборах в Екатеринбургскую думу. Об этом «Новому Дню» рассказали жители района.

«Учителя интересуются, знают ли родители, что 27 марта состоятся довыборы. Потом спрашивают, кто пойдет голосовать. Тех, кто собирается на участок, просят записаться в список. Агитации за кого голосовать не было», – говорят родители школьников.

В детских садах воспитатели тоже задают подобные вопросы родителям. «Если слышат ответ «нет», больше не пристают. Вроде как им задание провести беседу дала заведующая. Но наша воспитательница даже не поинтересовалась, по какому адресу мы живем, и относимся ли вообще к избирательному округу», – рассказала агентству екатеринбурженка Елена.

Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут по избирательным округам №2 (Верх-Исетский район) и №10 (Академический район и Краснолесье). Ранее политологи отмечали, что самый мощный административный ресурс ожидается как раз в Академическом, где есть сильная управляющая компания. Отметим, что предвыборный опрос родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады и школы, практикуется в Екатеринбурге с 2018 года. Но раньше такая технология применялась только на праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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