Авария на Уктусе: отключили воду, свет и отопление

Сегодня ночью на Уктусе жители остались без света, воды и отопления.

Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал», на Уктусе произошла авария из-за строительных работ. «Причиной инцидента стало повреждение двух кабельных линий 10 кВ в результате стороннего вмешательства. При проведении несогласованных буровых работ производитель повредил кабельные линии энергетиков, расположенные на глубине 5 метров под землей», – пояснили в «Россети Урал».

Энергетики быстро прибыли на место аварии, однако оперативно устранить поломку не получилось, работы ведутся до сих пор. «На месте ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Для этого будут выставлять 4 резервных источника электроснабжения. Параллельно энергетики работают на поврежденных линиях», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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