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Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:04 мск

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Жителям Уктуса вернули электричество спустя полтора дня

Только сейчас, спустя полтора дня, жителям Уктуса вернули электричество.

Из-за аварии обесточили восемь многоквартирных домов. Пострадали жители, чьи квартиры находятся на улицах Рощинская, Дальневосточная, Щербакова, Мраморская и других. Как сообщает пресс-служба «Россетей», сегодня во все дома вернули электричество.

Авария произошла в ночь с пятого на шестое февраля, строители во время работ повредили кабель, находящийся на глубине пяти метров. Более суток энергетики устраняли последствия аварии, сумма ущерба оценивается в полтора миллиона рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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