Екатеринбургские суды закрываются от посетителей и СМИ

Районные Суды Екатеринбурга ограничили доступ в свои здания гражданам, которые не являются непосредственными участниками процессов.

Например, сегодня корреспондент «Нового Дня» не смог попасть в Ленинский суд на заседание по административному иску общественников Веры Мангилевой и Игоря Филиппова к министерству общественной безопасности. Напомним, истцы намерены доказать, что чиновники необоснованно попросили их перенести запланированный на 12 февраля митинг подальше от центральной части города.

Судебные приставы заявили «Новому Дню», что ограничение доступа в суд связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Об этом же говорится на официальных сайтах Ленинского, Верх-Исетского, Железнодорожного, Чкаловского районных судов. «В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией, угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите наседания от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 02.11.2021г. №624-УГ), письмом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25.01.2022 №СД-АГ/59 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма «омикрон» на основании приказа Председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 02.02.2022 №4/ОД личный прием граждан в Ленинском районном суде города Екатеринбурга и на судебных участках Ленинского судебного района г. Екатеринбурга, на период с 03 февраля 2022 года и до особого распоряжения, приостановлен. Доступ лиц в суд и на судебные участки, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен», – сообщается на сайте Ленинского суда.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что там пока таких жестких ограничений нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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