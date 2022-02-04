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Пятница, 4 февраля 2022, 11:45 мск

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Организаторы антивоенного митинга через суд выяснят, кому власти отдали их любимые площадки

Организаторы митинга «За мир», намеченного на 12 февраля 2022 года, подали в Ленинский суд Екатеринбурга административный иск в отношении Министерства общественной безопасности Свердловской области, которое не согласовало им проведение акции ни на площади Труда, ни на Октябрьской площади. Истцы намерены хотя бы через суд выяснить, кто и когда успел подать уведомление о митинге на этих площадках раньше них.

Напомним, 28 января активистке Вере Мангилевой сообщили, что на момент их с Игорем Филипповым обращения площадь Труда в период с 14:00 до 16:00 12 февраля уже была забронирована другим организатором под другое мероприятие. Утром 31 января активисты направили новое уведомление, предложив провести митинг или на площади Труда, но в другое время, или на площади у театра драмы. Одновременно они спросили, кто именно опередил их на площади Труда. В министерстве на этот вопрос ответить отказались. Вместе с тем в ответе министерства от 31 января говорилось, что площадь у театра драмы в это время тоже уже кем-то занята, а проведение в одном месте в одно время двух публичных акций с разными целями может запутать жителей и гостей города. По мнению чиновников, это приведет к нарушению права на свободу слова и собраний организаторов, заявившихся первыми.

В исковом заявлении от 4 февраля (копия есть в редакции РИА «Новый День») истцы повторяют возражения, ранее изложенные в письме к МОБ. Уведомление о проведении публичного мероприятия на площади Труда было подано утром 27 января 2022 г. – в первый день, когда можно уведомлять о проведении публичного мероприятия 12 февраля 2022 года. Начало рабочего дня в МОБ – 8 часов 30 минут. До Филиппова и Мангилевой в фойе здания МОБа других уведомителей не было, что дает истцам основание полагать, что первыми были именно они. «На нашу просьбу предоставить доказательства о получении уведомления о проведении публичного мероприятия 12 февраля 2022 года ответчик ответил отказом. Узнать о данных обстоятельствах иначе, как подать настоящий административный иск, у истцов возможность отсутствует», – указано в иске. Аналогичные возражения они приводят и по позиции МОБа относительно площади у драмтеатра.

Кроме того, активисты указывают на недостатки предложенных им альтернативных мест – сквера им. Джавахарлала Неру и Основинского парка. В территорию первого не входят тротуары на улице Челюскинцев и проспекте Космонавтов. В связи с этим истцы опасаются, что полиция загонит их вглубь сквера, а значит, цель митинга – донести свою антивоенную позицию до как можно большего количества граждан – не будет достигнута. Что касается Основинского парка, то ни по транспортной доступности, ни по посещаемости он не является аналогом площади Труда (как считает МОБ).

Таким образом, Вера Мангилева и Игорь Филиппов считают предложения МОБа об изменении места проведения митинга необоснованными, и просят признать их незаконными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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© 2022, РИА «Новый День»

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