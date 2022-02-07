Митинг, занявший три площадки в центре, продлится 10 часов

В Министерство общественной безопасности Свердловской области поступило уведомление о проведении 12 февраля митинга в поддержку олимпийской сборной России.

Заявитель, Дамир Ямбушев, собирается провести акцию «против необоснованного запрета выступления Олимпийской сборной России под национальным флагом». Местом проведения указаны все центральные площадки города – площадь Труда, Исторический сквер, Октябрьская площадь, сквер у драмтеатра. Время – с 9:30 до 19:30.

Любопытно, что это выяснилось только на суде, где организаторы другого митинга 12 февраля, антивоенного, пытаются отстоять свое право тоже собраться в центре города. Ранее минбез предложил им перенести мероприятие в другое место, потому что центр уже забронирован. Истцы Вера Мангилева и Игорь Филиппов уверены, что они подали свое уведомление раньше Ямбушева, так как 27 января пришли в министерство рано утром и других посетителей там не видели.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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