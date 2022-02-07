За 5 дней до антивоенного митинга на льду пруда вытоптали лозунг «За мир» (ФОТО)

На льду городского пруда Екатеринбурга вытоптали лозунг «За мир» и сопроводили его изображением пацифика.

Надпись находится рядом со сквером у драмтеатра, хорошо видна из окон законодательного собрания и правительства Свердловской области.

Добавим, 12 февраля в Екатеринбурге пройдет по меньшей мере один согласованный митинг за мирное существование между народами. Его организатор Ирина Скачкова сообщила, что акция пройдет в 14:00 в 14:00 в парке Южный (у станции метро «Ботаническая», между молом «Ботаника» и супермаркетом «ОКей». «Угроза войны всё больше волнует горожан. Вероятность этого печального события вызывает у людей отнюдь не патриотические чувства и рост рейтингов первых лиц, как ожидали в правительстве. Наоборот, все больше екатеринбуржцев понимает, насколько ценны мир и сотрудничество России с другими государствами», – заявила Скачкова.

Напомним, сегодня в Ленинском райсуде представитель «Левого социалистического действия» Игорь Филиппов и юрист Вера Мангилева пытаются доказать в суде, что именно они первыми подали уведомление о проведении 12 февраля антивоенного митинга в центре города, тогда как чиновники утверждают, что кто-то пришел раньше них, и поэтому митинг надо перенести.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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