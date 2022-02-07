Суд отдал центральные площади под митинг «защитника олимпийцев», а не пацифистов

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска представителю «Левого социалистического действия» Игорю Филиппову, который пытался оспорить решение МОБа о переносе заявленного им на 12 февраля митинга «За мир» в другое место, подальше от центра города.

Как рассказал «Новому Дню» сам Филиппов, представители министерства заявили, что его уведомление о митинге 12 февраля было не первым, а вторым. Первым успел Дамир Ямбушев, который собирается провести акцию «против необоснованного запрета выступления Олимпийской сборной России под национальным флагом». Местом проведения указаны почти все центральные площадки города – площадь Труда, Исторический сквер, Октябрьская площадь, сквер у драмтеатра. Время – с 9:30 до 19:30. Ответчики уточнили, что уведомление было прислано по электронной почте 27 января в 8:30, а Филиппов принес свое уведомление в 8:35. Таким образом, преимущество осталось за первым заявителем.

Добавим, сегодня стало известно, что МОБ согласовал на 12 февраля один антивоенный митинг – в парке Южном в Ботаническом микрорайоне.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»